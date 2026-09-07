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Тафсир: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
ﱆ
رَبَّكَ
ﱇ
يَقۡضِي
ﱈ
بَيۡنَهُم
ﱉ
بِحُكۡمِهِۦۚ
ﱊﱋ
وَهُوَ
ﱌ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱍ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱎ
٧٨
ﱏ
Воистину, твой Господь рассудит между ними Своим судом. Он - Могущественный, Знающий.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আপনার রব তো তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।