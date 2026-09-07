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Тафсир: An-Naml 27:76
An-Naml
76
27:76
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
إِنَّ
ﳔ
هَٰذَا
ﳕ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﳖ
يَقُصُّ
ﳗ
عَلَىٰ
ﳘ
بَنِيٓ
ﳙ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳚ
أَكۡثَرَ
ﳛ
ٱلَّذِي
ﳜ
هُمۡ
ﳝ
فِيهِ
ﳞ
يَخۡتَلِفُونَ
ﳟ
٧٦
ﳠ
Воистину, этот Коран рассказывает сынам Исраила (Израиля) большую часть того, о чем они расходятся во мнениях.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ یَقُصُّ عَلَىٰ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ الْمَوْجُودِينَ فِي زَمَان نَبِيّنَا ﴿أَكۡثَرَ ٱلَّذِی هُمۡ فِیهِ یَخۡتَلِفُونَ ٧٦﴾ أَيْ بِبَيَانِ مَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهه الرَّافِع لِلِاخْتِلَافِ بَيْنهمْ لَوْ أَخَذُوا بِهِ وأسلموا