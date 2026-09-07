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Тафсир: An-Naml 27:75
An-Naml
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
ﳉ
مِنۡ
ﳊ
غَآئِبَةٖ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلسَّمَآءِ
ﳍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
فِي
ﳐ
كِتَٰبٖ
ﳑ
مُّبِينٍ
ﳒ
٧٥
ﳓ
На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в ясном Писании.
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين قال الحسن : الغائبة هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض ; حكاه النقاش . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم ، وهذا عام . وإنما دخلت الهاء في ( غائبة ) إشارة إلى الجمع ; أي : ما من خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها قد أثبتها في أم الكتاب عنده ، فكيف يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه . وقيل : أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب يخرجه للأجل المؤجل له ; فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه . والكتاب : اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته .