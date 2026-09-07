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Тафсир: An-Naml 27:74
An-Naml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
ﳀ
رَبَّكَ
ﳁ
لَيَعۡلَمُ
ﳂ
مَا
ﳃ
تُكِنُّ
ﳄ
صُدُورُهُمۡ
ﳅ
وَمَا
ﳆ
يُعۡلِنُونَ
ﳇ
٧٤
ﳈ
Воистину, твой Господь знает то, что таят их сердца, и то, что они обнаруживают.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika, Mola wako ni Yeye Anayekijua kile ambacho vifua vyao vinakificha na kile ambacho vinakifichua wazi.