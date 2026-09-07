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Тафсир: An-Naml 27:73
An-Naml
73
27:73
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَإِنَّ
ﲵ
رَبَّكَ
ﲶ
لَذُو
ﲷ
فَضۡلٍ
ﲸ
عَلَى
ﲹ
ٱلنَّاسِ
ﲺ
وَلَٰكِنَّ
ﲻ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲼ
لَا
ﲽ
يَشۡكُرُونَ
ﲾ
٧٣
ﲿ
Воистину, твой Господь оказывает милость людям, но большинство их неблагодарны.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na hakika ya Mola wako ni Mwenye nyongeza za wema kwa watu, kwa kuacha kuwaharakishia wao adhabu kwa kumuasi kwao Yeye na kumkanusha. Lakini wengi wao hawamshukuru kwa hilo wakamuamini na wakamtakasia ibada.