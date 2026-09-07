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Тафсир: An-Naml 27:73
An-Naml
73
27:73
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَإِنَّ
ﲵ
رَبَّكَ
ﲶ
لَذُو
ﲷ
فَضۡلٍ
ﲸ
عَلَى
ﲹ
ٱلنَّاسِ
ﲺ
وَلَٰكِنَّ
ﲻ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲼ
لَا
ﲽ
يَشۡكُرُونَ
ﲾ
٧٣
ﲿ
Воистину, твой Господь оказывает милость людям, но большинство их неблагодарны.
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العربية
Al-Qurtubi
وإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله ونعمه .