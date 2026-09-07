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Тафсир: An-Naml 27:72
An-Naml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
ﲫ
عَسَىٰٓ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَكُونَ
ﲮ
رَدِفَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
بَعۡضُ
ﲱ
ٱلَّذِي
ﲲ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
ﲳ
٧٢
ﲴ
Скажи: «Возможно, некоторое из того, что вы торопите, уже находится позади вас».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو سزایهی كه به ئێوه وتراوهو ئێوه پهلهتانه بۆتان بێ لهوانهیه نزیك بێ، واته: ڕۆژی بهدر، یان سزای ناو گۆڕ كه بمرن یهكسهر خوای گهوره لهناو گۆڕ سزاتان ئهدات.