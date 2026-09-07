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Тафсир: An-Naml 27:71
An-Naml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
ﲣ
مَتَىٰ
ﲤ
هَٰذَا
ﲥ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲦ
إِن
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كُنتُمۡ
ﲨ
صَٰدِقِينَ
ﲩ
٧١
ﲪ
Они говорят: «Когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду?».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na washirikina wa watu wako, ewe Mtume, wanasema «Itakuwa lini ahadi hii ya adhabu mnayotuahidi kwayo, wewe na wafuasi wako, mkiwa nyinyi ni wakweli katika yale mnayotuahidi?»