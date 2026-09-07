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Тафсир: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
ﲙ
تَحۡزَنۡ
ﲚ
عَلَيۡهِمۡ
ﲛ
وَلَا
ﲜ
تَكُن
ﲝ
فِي
ﲞ
ضَيۡقٖ
ﲟ
مِّمَّا
ﲠ
يَمۡكُرُونَ
ﲡ
٧٠
ﲢ
Не печалься о них и пусть не стесняет тебя то, что они замышляют.
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العربية
Tafsir Muyassar
ولا تحزن على إعراض المشركين عنك وتكذيبهم لك، ولا يَضِقْ صدرك مِن مكرهم بك، فإن الله ناصرك عليهم.