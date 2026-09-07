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Тафсир: An-Naml 27:69
An-Naml
69
27:69
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٦٩
قُلۡ
ﲏ
سِيرُواْ
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲒ
فَٱنظُرُواْ
ﲓ
كَيۡفَ
ﲔ
كَانَ
ﲕ
عَٰقِبَةُ
ﲖ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲗ
٦٩
ﲘ
Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников».
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وهنا يلفت القرآن أنظارهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم ، ويأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يحذرهم من سوء مصير هذا الإنكار والاستهزاء ، فيقول : ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأرض فَاْنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجرمين ) .أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاحدين : سيروا فى الأرض لتروا بأعينكم مصارع المكذبين بما جاءهم به الرسل من قبلكم . ولتعتبروا بما أصابهم بسبب إجرامهم ، وإنكارهم للبعث والحساب يوم القيامة .فالآية الكريمة توجههم إلى ما من شأنه أن يفتح مغاليق قلوبهم المتحجرة وأن يزيل عن نفوسهم قسوتها وعنادها .