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Тафсир: An-Naml 27:68
An-Naml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
ﲂ
وُعِدۡنَا
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
نَحۡنُ
ﲅ
وَءَابَآؤُنَا
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
إِنۡ
ﲉ
هَٰذَآ
ﲊ
إِلَّآ
ﲋ
أَسَٰطِيرُ
ﲌ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲍ
٦٨
ﲎ
Это было обещано нам и еще раньше - нашим отцам. Но это - всего лишь легенды древних народов».
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