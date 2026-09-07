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Тафсир: An-Naml 27:68
An-Naml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
ﲂ
وُعِدۡنَا
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
نَحۡنُ
ﲅ
وَءَابَآؤُنَا
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
إِنۡ
ﲉ
هَٰذَآ
ﲊ
إِلَّآ
ﲋ
أَسَٰطِيرُ
ﲌ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲍ
٦٨
ﲎ
Это было обещано нам и еще раньше - нашим отцам. Но это - всего лишь легенды древних народов».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tuliahidiwa kufufuliwa huku, sisi na wazazi wetu, hapo kabla(tulipokuwa duniani) hatukuuona uhakika wake wala kutokea kwake. Hatukuona ahadi hii isipokuwa ni hadithi za urongo zilizozuliwa na kuandikwa na watu wa kale ndani ya vitabu vyao.