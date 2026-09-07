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Тафсир: An-Naml 27:67
An-Naml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ﱸ
ٱلَّذِينَ
ﱹ
كَفَرُوٓاْ
ﱺ
أَءِذَا
ﱻ
كُنَّا
ﱼ
تُرَٰبٗا
ﱽ
وَءَابَآؤُنَآ
ﱾ
أَئِنَّا
ﱿ
لَمُخۡرَجُونَ
ﲀ
٦٧
ﲁ
Неверующие говорят: «Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил?
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Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na walisema wale waliokanusha upweke wa Mwenyezi Mungu, «Je, sisi na wazazi wetu tutafufuliwa, tukiwa hai kama tulivyo, baada ya kufa kwetu, baada ya sisi kuwa mchanga?