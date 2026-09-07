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Тафсир: An-Naml 27:67
An-Naml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ﱸ
ٱلَّذِينَ
ﱹ
كَفَرُوٓاْ
ﱺ
أَءِذَا
ﱻ
كُنَّا
ﱼ
تُرَٰبٗا
ﱽ
وَءَابَآؤُنَآ
ﱾ
أَئِنَّا
ﱿ
لَمُخۡرَجُونَ
ﲀ
٦٧
ﲁ
Неверующие говорят: «Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил?
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Aa
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Tafsir Ahsanul Bayaan
অবিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?