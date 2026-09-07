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Тафсир: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ﱧ
ٱدَّٰرَكَ
ﱨ
عِلۡمُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱫﱬ
بَلۡ
ﱭ
هُمۡ
ﱮ
فِي
ﱯ
شَكّٖ
ﱰ
مِّنۡهَاۖ
ﱱﱲ
بَلۡ
ﱳ
هُم
ﱴ
مِّنۡهَا
ﱵ
عَمُونَ
ﱶ
٦٦
ﱷ
Но они не постигли о Последней жизни (или но их знание станет совершенным в Последней жизни). Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Bali ujuzi wao wa Kiyama utakamilika huko Akhera, huko watakuwa na yakini juu ya Nyumba ya Akhera na vituko vilivyomo watakapoishuhudia. Na wao walipokuwa duniani walikuwa na shaka nayo, bali akili zao zilikuwa zimepofuka hawaiyoni.