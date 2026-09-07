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Тафсир: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ﱧ
ٱدَّٰرَكَ
ﱨ
عِلۡمُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱫﱬ
بَلۡ
ﱭ
هُمۡ
ﱮ
فِي
ﱯ
شَكّٖ
ﱰ
مِّنۡهَاۖ
ﱱﱲ
بَلۡ
ﱳ
هُم
ﱴ
مِّنۡهَا
ﱵ
عَمُونَ
ﱶ
٦٦
ﱷ
Но они не постигли о Последней жизни (или но их знание станет совершенным в Последней жизни). Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней».
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Вы читаете тафсир для группы стихов 27:65 до 27:66
قل -أيها الرسول-
لهم:
لا يعلم أحد في السموات ولا في الأرض ما استأثر الله بعلمه من المغيَّبات، ولا يدرون متى هم مبعوثون مِن قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم في الآخرة، فأيقنوا بالدار الآخرة، وما فيها مِن أهوال حين عاينوها، وقد كانوا في الدنيا في شك منها، بل عميت عنها بصائرهم.