Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naml 27:65
An-Naml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
ﱗ
لَّا
ﱘ
يَعۡلَمُ
ﱙ
مَن
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱜ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
ٱلۡغَيۡبَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱللَّهُۚ
ﱠﱡ
وَمَا
ﱢ
يَشۡعُرُونَ
ﱣ
أَيَّانَ
ﱤ
يُبۡعَثُونَ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ تهنها خواى گهوره غهيب دهزانێت} [
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: هیچ كهسێك نیه له ئاسمانهكان و زهویدا غهیب و نهێنی بزانێ جگه له زاتی پیرۆزی الله [
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥)
] وه ئهوانهی كه ئێوه ئهڵێن ئهمانه غهیب ئهزانن ئهوان خۆیشیان نازانن كهی خوای گهوره لهناو قهبرهكان دهریان ئهكات و زیندوویان ئهكاتهوه.