Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naml 27:65
An-Naml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
ﱗ
لَّا
ﱘ
يَعۡلَمُ
ﱙ
مَن
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱜ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
ٱلۡغَيۡبَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱللَّهُۚ
ﱠﱡ
وَمَا
ﱢ
يَشۡعُرُونَ
ﱣ
أَيَّانَ
ﱤ
يُبۡعَثُونَ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُل لَّا یَعۡلَمُ مَن فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس ﴿ٱلۡغَیۡبَ﴾ أَيْ مَا غَابَ عَنْهُمْ ﴿إِلَّا﴾ لَكِنَّ ﴿ٱللَّهُۚ﴾ يَعْلَمهُ ﴿وَمَا یَشۡعُرُونَ﴾ أي كفار مكة كغيرهم ﴿أَیَّانَ﴾ وقت ﴿یُبۡعَثُونَ ٦٥﴾