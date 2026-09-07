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Тафсир: An-Naml 27:64
An-Naml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
ﱁ
يَبۡدَؤُاْ
ﱂ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱃ
ثُمَّ
ﱄ
يُعِيدُهُۥ
ﱅ
وَمَن
ﱆ
يَرۡزُقُكُم
ﱇ
مِّنَ
ﱈ
ٱلسَّمَآءِ
ﱉ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱊﱋ
أَءِلَٰهٞ
ﱌ
مَّعَ
ﱍ
ٱللَّهِۚ
ﱎﱏ
قُلۡ
ﱐ
هَاتُواْ
ﱑ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
صَٰدِقِينَ
ﱕ
٦٤
ﱖ
Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waulize wao: Ni nani anayeanzisha kuumba viumbe, kisha anaviondosha akitaka, kisha anavirudisha? Na ni nani anayewaruzuku nyinyi kutoka mbinguni kwa kuiteremsha mvua? Na ni nani anayehuisha ardhi kwa kuotesha mimea na vinginevyo? Je, kuna muabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu anafanya hayo? Sema, Leteni hoja yenu iwapo nyinyi ni wakweli katika madai yenu kwamba Mwenyezi Mungu Ana mshirika katika mamlaka Yake na ibada Yake.»