Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naml 27:64
An-Naml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
ﱁ
يَبۡدَؤُاْ
ﱂ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱃ
ثُمَّ
ﱄ
يُعِيدُهُۥ
ﱅ
وَمَن
ﱆ
يَرۡزُقُكُم
ﱇ
مِّنَ
ﱈ
ٱلسَّمَآءِ
ﱉ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱊﱋ
أَءِلَٰهٞ
ﱌ
مَّعَ
ﱍ
ٱللَّهِۚ
ﱎﱏ
قُلۡ
ﱐ
هَاتُواْ
ﱑ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
صَٰدِقِينَ
ﱕ
٦٤
ﱖ
Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
واسألهم من الذي ينشئ الخلق ثم يفنيه إذا شاء، ثم يعيده، ومَن الذي يرزقكم من السماء بإنزال المطر، ومن الأرض بإنبات الزرع وغيره؟ أمعبود سوى الله يفعل ذلك؟
قل:
هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن لله تعالى شريكًا في ملكه وعبادته.