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Тафсир: An-Naml 27:63
An-Naml
63
27:63
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
ﲺ
يَهۡدِيكُمۡ
ﲻ
فِي
ﲼ
ظُلُمَٰتِ
ﲽ
ٱلۡبَرِّ
ﲾ
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲿ
وَمَن
ﳀ
يُرۡسِلُ
ﳁ
ٱلرِّيَٰحَ
ﳂ
بُشۡرَۢا
ﳃ
بَيۡنَ
ﳄ
يَدَيۡ
ﳅ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
ﳆﳇ
أَءِلَٰهٞ
ﳈ
مَّعَ
ﳉ
ٱللَّهِۚ
ﳊﳋ
تَعَٰلَى
ﳌ
ٱللَّهُ
ﳍ
عَمَّا
ﳎ
يُشۡرِكُونَ
ﳏ
٦٣
ﳐ
Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей милости? Есть ли бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи!
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمَّن یَهۡدِیكُمۡ﴾ يُرْشِدكُمْ إلَى مَقَاصِدكُمْ ﴿فِی ظُلُمَـٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ﴾ بِالنُّجُومِ لَيْلًا وَبِعَلَامَاتِ الْأَرْض نَهَارًا ﴿وَمَن یُرۡسِلُ ٱلرِّیَـٰحَ بُشۡرَۢا بَیۡنَ یَدَیۡ رَحۡمَتِهِۦۤۗ﴾ قُدَّام الْمَطَر ﴿أَءِلَـٰهࣱ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا یُشۡرِكُونَ ٦٣﴾ بِهِ غَيْره