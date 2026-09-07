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Тафсир: An-Naml 27:61
An-Naml
61
27:61
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
ﲏ
جَعَلَ
ﲐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲑ
قَرَارٗا
ﲒ
وَجَعَلَ
ﲓ
خِلَٰلَهَآ
ﲔ
أَنۡهَٰرٗا
ﲕ
وَجَعَلَ
ﲖ
لَهَا
ﲗ
رَوَٰسِيَ
ﲘ
وَجَعَلَ
ﲙ
بَيۡنَ
ﲚ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﲛ
حَاجِزًاۗ
ﲜﲝ
أَءِلَٰهٞ
ﲞ
مَّعَ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
بَلۡ
ﲢ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُونَ
ﲥ
٦١
ﲦ
Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير؟ أم الله الذي
{ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ْ}
يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب.
{ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا }
أي: جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم، وشربهم وشرب مواشيهم.
{ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ }
أي: جبالا ترسيها وتثبتها لئلا تميد وتكون أوتادا لها لئلا تضطرب.
{ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ }
البحر المالح والبحر العذب
{ حَاجِزًا }
يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل بينهما حاجزا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار فيحصل منها مقاصدها ومصالحها،
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ْ}
فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه.
{ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ْ}
فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا.