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Тафсир: An-Naml 27:60
An-Naml
60
27:60
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
ﱱ
خَلَقَ
ﱲ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱳ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱴ
وَأَنزَلَ
ﱵ
لَكُم
ﱶ
مِّنَ
ﱷ
ٱلسَّمَآءِ
ﱸ
مَآءٗ
ﱹ
فَأَنۢبَتۡنَا
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
حَدَآئِقَ
ﱼ
ذَاتَ
ﱽ
بَهۡجَةٖ
ﱾ
مَّا
ﱿ
كَانَ
ﲀ
لَكُمۡ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُنۢبِتُواْ
ﲃ
شَجَرَهَآۗ
ﲄﲅ
أَءِلَٰهٞ
ﲆ
مَّعَ
ﲇ
ٱللَّهِۚ
ﲈﲉ
بَلۡ
ﲊ
هُمۡ
ﲋ
قَوۡمٞ
ﲌ
يَعۡدِلُونَ
ﲍ
٦٠
ﲎ
Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины (или равняют с Аллахом вымышленных богов).
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Tafsir Muyassar
واسألهم مَن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنبت به حدائق ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه هي الحق، وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبود مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون عن طريق الحق والإيمان، فيسوون بالله غيره في العبادة والتعظيم.