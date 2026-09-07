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Тафсир: An-Naml 27:58
An-Naml
58
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَأَمۡطَرۡنَا
ﱛ
عَلَيۡهِم
ﱜ
مَّطَرٗاۖ
ﱝﱞ
فَسَآءَ
ﱟ
مَطَرُ
ﱠ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﱡ
٥٨
ﱢ
Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали!
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Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره بهدڕهوشتانى بهردباران كرد} [
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)
] وه له ئاسمانهوه بهردبارانمان كردن كه ئهمه خراپترین بهردباران كردن بوو بۆ ئهو كهسانهی كه ئاگادار كرانهوه بهڵام ئاگاداركردنهوهیان قبووڵ نهكرد.