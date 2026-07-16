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An-Naml
58
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَأَمۡطَرۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّطَرٗاۖ
فَسَآءَ
مَطَرُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
٥٨
Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали!
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وأمطرنا عليهم مطرا )
وهو الحجارة ،
( فساء )
فبئس ،
( مطر المنذرين )