Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
50
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُواْ
مَكۡرٗا
وَمَكَرۡنَا
مَكۡرٗا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٥٠
Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَكَرُوا مَكْرًا
] ئهمانه نهخشهو پیلانیان دانا [
وَمَكَرْنَا مَكْرًا
] خوای گهورهش له دژی ئهوان و لهبهرامبهر نهخشهو پیلانى ئهوان نهخشهو پیلانی بۆ دانان [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)
] بهڵام ئهمان ههستیان نهكرد به نهخشهو پیلانی خوای گهوره.