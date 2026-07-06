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An-Naml
35
27:35
واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٥
وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٥
وَإِنِّي
مُرۡسِلَةٌ
إِلَيۡهِم
بِهَدِيَّةٖ
فَنَاظِرَةُۢ
بِمَ
يَرۡجِعُ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣٥
Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ ئافرهته پاشاكهى سهبهء ديارى بۆ سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهنێرێت} [
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
] وه من دیاریهكی بۆ ئهنێرم ئهگهر وهریگرت ئهوا پاشایهو شهڕی لهگهڵ ئهكهین، وه ئهگهر وهرینهگرێت ئهوا پێغهمبهرهو شوێنی ئهكهوین [
فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)
] وه پاشان چاوهڕێ ئهكهم بزانم نێردراوهكه لهلای سولهیمانهوه چی وهڵاممان بۆ دێنێتهوه.