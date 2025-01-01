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3
Всевышний упомянул о пророках Давуде и его сыне Сулеймане. Аллах одарил их огромным знанием, и в пользу этого свидетельствует то обстоятельство, что слово илм ‘знание’ использовано в этом аяте без определенного артикля. Всевышний сказал: «Помяни также Давуда (Давида) и Сулеймана (Соломона), которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были Свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману (Соломону) разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) и знание» (21:78–79). Давуд и Сулейман были благодарны Аллаху за дарованное им знание. Они восхваляли Господа за то, что Он сделал их счастливыми правоверными и даже возвысил над остальными верующими собратьями. Вне всякого сомнения, правоверные разделяются на четыре категории. Самая низшая из них - это благочестивые верующие. На более высокой ступени находятся павшие мученики. Затем следуют правдивые праведники, а высшую ступень занимают пророки и посланники. Давуд и Сулейман не относятся к пяти твердым духом посланникам, но, несмотря на это, они являются одними из самых славных и самых благородных Божьих посланников. Аллах упомянул их имена в Священном Коране и почтил их великой похвалой. Давуд и Сулейман неустанно благодарили своего Господа за то, что Он помог им занять столь высокое место в иерархии самых лучших из Своих творений. Благодарить Аллаха за бесчисленные мирские и религиозные блага и признавать все эти милости - это обязанность каждого мусульманина и залог вечного счастья в Последней жизни. Человек не должен гордиться или обольщаться дарованными ему щедротами. Напротив, он должен понимать, что каждая новая милость Аллаха обязывает его еще сильнее благодарить своего Господа.

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