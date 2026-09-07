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Тафсир: Al-Qamar 54:9
Al-Qamar
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
۞ كَذَّبَتۡ
ﱔ ﱕ
قَبۡلَهُمۡ
ﱖ
قَوۡمُ
ﱗ
نُوحٖ
ﱘ
فَكَذَّبُواْ
ﱙ
عَبۡدَنَا
ﱚ
وَقَالُواْ
ﱛ
مَجۡنُونٞ
ﱜ
وَٱزۡدُجِرَ
ﱝ
٩
ﱞ
До них счел лжецами посланников народ Нуха (Ноя). Они сочли лжецом Нашего раба и сказали: «Он - одержимый!». Они ругали его и угрожали ему.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ﴾ قبل قريش ﴿قَوۡمُ نُوحࣲ﴾ تأنيث الفعل لِمَعْنَى قَوْم ﴿فَكَذَّبُوا۟ عَبۡدَنَا﴾ نُوحًا ﴿وَقَالُوا۟ مَجۡنُونࣱ وَٱزۡدُجِرَ ٩﴾ انْتَهَرُوهُ بِالسَّبِّ وَغَيْره