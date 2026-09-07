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Тафсир: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
ﱊ
إِلَى
ﱋ
ٱلدَّاعِۖ
ﱌﱍ
يَقُولُ
ﱎ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱏ
هَٰذَا
ﱐ
يَوۡمٌ
ﱑ
عَسِرٞ
ﱒ
٨
ﱓ
Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: «Это - Тяжкий день!».
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