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Тафсир: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
ﱊ
إِلَى
ﱋ
ٱلدَّاعِۖ
ﱌﱍ
يَقُولُ
ﱎ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱏ
هَٰذَا
ﱐ
يَوۡمٌ
ﱑ
عَسِرٞ
ﱒ
٨
ﱓ
Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: «Это - Тяжкий день!».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مُّهۡطِعِینَ﴾ مُسْرِعِينَ مَادِّينِ أَعْنَاقهمْ ﴿إِلَى ٱلدَّاعِۖ یَقُولُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ﴾ مِنْهُمْ ﴿هَـٰذَا یَوۡمٌ عَسِرࣱ ٨﴾ صَعْب عَلَى الْكَافِرِينَ كَمَا فِي الْمُدَّثِّر {یَوۡمٌ عَسِیرٌ ٩ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِینَ}