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Тафсир: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
ﱁ
أَبۡصَٰرُهُمۡ
ﱂ
يَخۡرُجُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﱅ
كَأَنَّهُمۡ
ﱆ
جَرَادٞ
ﱇ
مُّنتَشِرٞ
ﱈ
٧
ﱉ
они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча.
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Tafsir Muyassar
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ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جرادٌ منتشر في الآفاق، مسرعين إلى ما دُعُوا إليه،
يقول الكافرون:
هذا يوم عسر شديد الهول.