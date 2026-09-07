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Тафсир: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
ﱁ
أَبۡصَٰرُهُمۡ
ﱂ
يَخۡرُجُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﱅ
كَأَنَّهُمۡ
ﱆ
جَرَادٞ
ﱇ
مُّنتَشِرٞ
ﱈ
٧
ﱉ
они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰشِعًا﴾ أَيْ ذَلِيلًا وَفِي قِرَاءَة {خُشَّعًا} بِضَمِّ الْخَاء وَفَتْح الشِّين مُشَدَّدَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ حَال مِنْ الْفَاعِل ﴿یَخۡرُجُونَ﴾ أَيْ النَّاس ﴿مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ﴾ الْقُبُور ﴿كَأَنَّهُمۡ جَرَادࣱ مُّنتَشِرࣱ ٧﴾ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَذْهَبُونَ مِنْ الْخَوْف وَالْحِيرَة وَالْجُمْلَة حَال مِنْ فَاعِل يَخْرُجُونَ وكذا قوله