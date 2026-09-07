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Тафсир: Al-Qamar 54:6
Al-Qamar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
ﳂ
عَنۡهُمۡۘ
ﳃﳄ
يَوۡمَ
ﳅ
يَدۡعُ
ﳆ
ٱلدَّاعِ
ﳇ
إِلَىٰ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
نُّكُرٍ
ﳊ
٦
ﳋ
Отвернись же от них. В тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи,
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡۘ﴾ هُوَ فَائِدَة مَا قَبْله وَتَمَّ به الكلام ﴿یَوۡمَ یَدۡعُ ٱلدَّاعِ﴾ هُوَ إسْرَافِيل وَنَاصِب يَوْم يَخْرُجُونَ بَعْد ﴿إِلَىٰ شَیۡءࣲ نُّكُرٍ ٦﴾ بِضَمِّ الْكَاف وَسُكُونهَا أَيْ مُنْكَر تنكره النفوس وهو الحساب