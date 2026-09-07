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Тафсир: Al-Qamar 54:4
Al-Qamar
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدۡ
ﲳ
جَآءَهُم
ﲴ
مِّنَ
ﲵ
ٱلۡأَنۢبَآءِ
ﲶ
مَا
ﲷ
فِيهِ
ﲸ
مُزۡدَجَرٌ
ﲹ
٤
ﲺ
До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия.
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