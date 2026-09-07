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Тафсир: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
ﲕ
عَذَابِي
ﲖ
وَنُذُرِ
ﲗ
٣٩
ﲘ
Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na wakaambiwa, «Onjeni adhabu yangu niliyowateremshia nyinyi kwa sababu ya ukafiri wenu na ukanushaji wenu onyo langu alilowaonya nalo Lūṭ, amani imshukie.