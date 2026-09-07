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Тафсир: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
ﲕ
عَذَابِي
ﲖ
وَنُذُرِ
ﲗ
٣٩
ﲘ
Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!
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Al-Qurtubi
فذوقوا عذابي ونذر العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي أهلكوا به ، فلذلك حسن التكرير .