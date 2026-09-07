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Тафсир: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲏ
صَبَّحَهُم
ﲐ
بُكۡرَةً
ﲑ
عَذَابٞ
ﲒ
مُّسۡتَقِرّٞ
ﲓ
٣٨
ﲔ
На утро их постигли неотвратимые мучения.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:38 до 54:39
ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حتى يُفضي بهم إلى عذاب الآخرة، وذلك العذاب هو رجمهم بالحجارة وقلب قُراهم وجعل أعلاها أسفلها،
فقيل لهم:
ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم؛ لكفركم وتكذيبكم، وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السلام.