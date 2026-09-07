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Тафсир: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
ﱿ
أَنذَرَهُم
ﲀ
بَطۡشَتَنَا
ﲁ
فَتَمَارَوۡاْ
ﲂ
بِٱلنُّذُرِ
ﲃ
٣٦
ﲄ
Он предостерег их от Нашей Хватки, но они усомнились в его предостережениях.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika Lūṭ aliwaonya watu wake mateso ya Mwenyezi Mungu na adhabu Yake, wasimsikilize, bali walilifanyia shaka hilo na wakamkanusha.