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Тафсир: Al-Qamar 54:35
Al-Qamar
35
54:35
نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
نِّعْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ٣٥
نِّعۡمَةٗ
ﱶ
مِّنۡ
ﱷ
عِندِنَاۚ
ﱸﱹ
كَذَٰلِكَ
ﱺ
نَجۡزِي
ﱻ
مَن
ﱼ
شَكَرَ
ﱽ
٣٥
ﱾ
по милости от Нас. Так Мы воздаем тем, кто благодарен.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমরা এভাবেই তাকে পুরস্কৃত করে থাকি।