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Тафсир: Al-Qamar 54:33
Al-Qamar
33
54:33
كذبت قوم لوط بالنذر ٣٣
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ٣٣
كَذَّبَتۡ
ﱦ
قَوۡمُ
ﱧ
لُوطِۭ
ﱨ
بِٱلنُّذُرِ
ﱩ
٣٣
ﱪ
Народ Лута (Лота) счел ложью предостережения.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (٣٣)
] وە قەومی (لوط)يش پێغەمبەرانیان بەدرۆ زانی و نێربازیان كرد.