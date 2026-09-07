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Тафсир: Al-Qamar 54:33
Al-Qamar
33
54:33
كذبت قوم لوط بالنذر ٣٣
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ٣٣
كَذَّبَتۡ
ﱦ
قَوۡمُ
ﱧ
لُوطِۭ
ﱨ
بِٱلنُّذُرِ
ﱩ
٣٣
ﱪ
Народ Лута (Лота) счел ложью предостережения.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Walizikanusha watu wa Lūṭ aya za Mwenyezi Mungu walioonywa nazo.