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Тафсир: Al-Qamar 54:31
Al-Qamar
31
54:31
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٣١
إِنَّآ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِمۡ
ﱗ
صَيۡحَةٗ
ﱘ
وَٰحِدَةٗ
ﱙ
فَكَانُواْ
ﱚ
كَهَشِيمِ
ﱛ
ٱلۡمُحۡتَظِرِ
ﱜ
٣١
ﱝ
Воистину, Мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобились сену хозяина загона.
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
إنا أرسلنا عليهم جبريل، فصاح بهم صيحة واحدة، فبادوا عن آخرهم، فكانوا كالزرع اليابس سريع الانكسار الذي يُجْعل حِظارًا على الإبل والمواشي.