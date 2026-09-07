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Тафсир: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
ﲫ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
ﲬ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
ﲭﲮ
وَكُلُّ
ﲯ
أَمۡرٖ
ﲰ
مُّسۡتَقِرّٞ
ﲱ
٣
ﲲ
Они сочли лжецами посланников и потакали своим желаниям, но каждый поступок утвердится (творения получат вознаграждение за добро и наказание за зло).
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السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ }
كقوله تعالى:
{ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ }
فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى، لآمنوا قطعا، واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع، ما دل على جميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعية،
{ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ }
أي: إلى الآن، لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم، ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه، خالدا مخلدا أبدا.