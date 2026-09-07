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Тафсир: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
ﱋ
صَاحِبَهُمۡ
ﱌ
فَتَعَاطَىٰ
ﱍ
فَعَقَرَ
ﱎ
٢٩
ﱏ
Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки.
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Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩)
] بانگیان كرد لە هاوڕێكەیان كە (قەدداری كوڕی سالیف) بووە كە خراپترینیان بووە دەستى دایە شمشێرو هەڵسا وشترەكەی سەربڕی و وەڵامى هۆزەكەى دایەوە .