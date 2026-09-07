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Тафсир: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
ﱋ
صَاحِبَهُمۡ
ﱌ
فَتَعَاطَىٰ
ﱍ
فَعَقَرَ
ﱎ
٢٩
ﱏ
Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakamuita mwenzao wakimshawishi amchinje, basi akamshika yule ngamia kwa mkono wake na akamchinja, na mimi nikawatesa,