Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Qamar 54:28
Al-Qamar
28
54:28
ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍۢ مُّحْتَضَرٌۭ ٢٨
وَنَبِّئۡهُمۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
ٱلۡمَآءَ
ﱃ
قِسۡمَةُۢ
ﱄ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﱅﱆ
كُلُّ
ﱇ
شِرۡبٖ
ﱈ
مُّحۡتَضَرٞ
ﱉ
٢٨
ﱊ
Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
وأخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك والناقة:
للناقة يوم، ولهم يوم، كل شِرْب يحضره مَن كانت قسمته، ويُحظر على من ليس بقسمة له.