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Тафсир: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
ﳚ
مُرۡسِلُواْ
ﳛ
ٱلنَّاقَةِ
ﳜ
فِتۡنَةٗ
ﳝ
لَّهُمۡ
ﳞ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
ﳟ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﳠ
٢٧
ﳡ
Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив.
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
إنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختبارًا لهم، فانتظر -يا صالح- ما يحلُّ بهم من العذاب، واصطبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك.