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Тафсир: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
ﳚ
مُرۡسِلُواْ
ﳛ
ٱلنَّاقَةِ
ﳜ
فِتۡنَةٗ
ﳝ
لَّهُمۡ
ﳞ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
ﳟ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﳠ
٢٧
ﳡ
Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّا مُرۡسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ﴾ مُخْرِجُوهَا مِنْ الْهَضْبَة الصَّخْرَة كَمَا سَأَلُوا ﴿فِتۡنَةࣰ﴾ مِحْنَة ﴿لَّهُمۡ﴾ لِنَخْتَبِرهُمْ ﴿فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ﴾ يَا صَالِح أَيْ انْتَظِرْ مَا هُمْ صَانِعُونَ وَمَا يُصْنَع بِهِمْ ﴿وَٱصۡطَبِرۡ ٢٧﴾ الطَّاء بَدَل مِنْ تَاء الِافْتِعَال أَيْ اصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ