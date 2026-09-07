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Тафсир: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
ﳚ
مُرۡسِلُواْ
ﳛ
ٱلنَّاقَةِ
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فِتۡنَةٗ
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لَّهُمۡ
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فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
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وَٱصۡطَبِرۡ
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٢٧
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Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم، آية من آيات الله، ونعمة يحتلبون من ضرعها ما يكفيهم أجمعين،
{ فِتْنَةً لَهُمْ }
أي: اختبارا منه لهم وامتحانا
{ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ }
أي: اصبر على دعوتك إياهم، وارتقب ما يحل بهم، أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون؟